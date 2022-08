Onderwijzer Patrick (60) deelt tijdens laatste maanden voor pensioen zijn ervaring met 100 ICdeeTjes

Patrick Keysabyl is al decennialang bezeten door computers, een passie die hij wist te integreren in zijn job in het onderwijs. “In 1981 bouwde ik mijn eerste computer”, vertelt hij. “In 1983 stond er voor het eerst een computer in mijn klas en tijdens de jaren ‘90 draaiden er acht computers in mijn tweede leerjaar. In 2000 kon ik bovendien van mijn hobby mijn beroep maken als ICT-coördinator.”