Onderwijsambassadeurs maken andere anderstalige ouders wegwijs in het onderwijs

Joost Bourlon te gast op Cultuur- en Erfgoed­plat­form 2023

Stad Roeselare en de Cultuur- en Erfgoedraad brengen op maandag 24 april opnieuw alle culturele actoren samen tijdens het Cultuur- en Erfgoedplatform . In CC De Spil is iedereen met een hart voor cultuur welkom voor een boeiend programma gevolgd door een netwerkreceptie. De avond start om 19.30 uur en wordt gepresenteerd door Astrid Sercu, leerkracht Woord van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP). Hoofdgast van de avond is Joost Bourlon die een toelichting komt geven over Het Kunstuur dat onlangs de deuren opende in de ontwijde Sint-Amandskerk. Maar ook een toelichting over het traject onroerend en de erfgoedlijnen van regio BIE Midwest staan op de agenda net zoals een blik op de jaarplanning van Cultuur #VANRSL 2023. TKAF zorgt voor muziek.