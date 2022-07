Onderweg naar festival in Albanië met 4 soorten drugs: 80 uur werkstraf en 400 euro boete

Bij een fouille op de luchthaven van Zaventem viel Maxim C. door de mand. Op zijn rug had hij zakjes met 7 gram speed, 6 gram cannabis, 5 xtc-pillen en 5 gram ketamine gekleefd. “Ik kampte al vier jaar met gezondheidsproblemen en werkte me ook in de schulden”, vertelde C. aan de rechter. “Na de coronaperiode en die miserie wou ik even alle zorgen vergeten.” Als hij zijn werkstraf niet uitvoert, moet hij toch nog een extra boete van 1.600 euro betalen.