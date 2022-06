Ondernemers ontbijten met de burgemeester

“Als middenveldorganisatie is het van belang om de vinger aan de pols te houden en ondernemers te informeren over de toekomstplannen van de stad”, zegt Isabel Lapeirre, voorzitter van Unizo Roeselare. “We overleggen ook regelmatig om mee input te geven aan het ondernemersbeleid van de stad. We kozen vandaag voor een toepasselijke locatie want ruimte om te ondernemen en groeien is en blijft één van de belangrijkste thema’s voor veel ondernemers uit de regio. Veel bedrijven zoals 100%LIGHT zijn op zoek naar de volgende stap in hun groei. Vaak gaat dit gepaard met nood aan ruimte en een nieuwe locatie. Ondernemers in Roeselare de nodige ruimte geven is een uitdaging, maar het aanduiden van zoekzones voor het provinciaal reservepakket is een goeie stap in de richting. Daarnaast is het ook belangrijk om via de op til staande kantorenstudie zicht te krijgen op de noodzaak van kantoorruimte in de stad.”