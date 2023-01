Ondernemer wil verloren tijd aan overweg inhalen: 21 dagen rijverbod

Roeselare Katten­straat plaatse­lijk dicht

Nog tot en met donderdag 12 januari is de Kattenstraat tussen de Zwarte-Leeuwstraat en de Hoogleedsesteenweg afgesloten. Dit voor aanpassingswerken in kader van de nieuwe verkaveling. Er is een omleiding voorzien via de Zwarte-Leeuwstraat en de Westlaan.

