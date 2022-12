Ondergrondse kortsluiting op werf zorgt voor knal en steekvlam

Roeselare RESTOTIP. Brasserie Vespa’z: voor elk wat wils in een nieuw, sfeervol kader

Vespa’z is al jaren een gekende naam in Roeselare, maar de brasserie heeft sinds begin november een nieuwe stek. Horecaondernemer Olivier Desmet verhuisde de zaak iets verderop in dezelfde straat, naar het pand waar vroeger Brasserie Flores te vinden was. Reden genoeg om er de voeten eens onder tafel te steken.

23 december