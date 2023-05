Onbekenden stichten brand in losstaande garage, die helemaal verloren gaat

Een bewoner van de Meensesteenweg hoorde rond 1.45 uur verdachte geluiden. Die kwamen van bij een losstaande houten garage die helemaal op het einde van zijn tuin stond. Toen de man een kijkje ging nemen, zag hij dat de poort half open stond en dat er iets aan het branden was in zijn garage. Net voordien had hij ook twee personen zien weglopen. De eigenaar sloeg onmiddellijk alarm.

Onderzoek gestart

De brandweer reed via de Heilig-Hartstraat om de plaats van de brand te bereiken. Die is toegankelijk via een betonstrook tussen de rijen garages en achteruitgangen van woningen in de buurt. Het vuur was snel onder controle, maar de schade is groot. De garage waar de brand ontstond, is helemaal verloren. Een naastliggende, gelijkaardige garage liep beperkte schade op. Een oude Audi A4 die buiten geparkeerd stond vlakbij de brandende garage liep links behoorlijk wat schroeischade op. Achteraf werd duidelijk dat het vuur was aangestoken. De politie is een onderzoek gestart om de twee verdachten te identificeren.