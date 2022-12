Omwonenden Sint-Elooisplein hangen wensen voor 2023 in buurtkerstboom

Roeselare Voorwaarde­lij­ke celstraf voor Roemeense koperdief na diefstal­len op oude site ziekenhuis AZ Delta Wilgenlaan in Roeselare

Een Roemeen die de voorbije maanden samen met enkele kompanen tot drie keer toe koper stal op de leegstaande site van ziekenhuis AZ Delta in de Wilgenstraat in Roeselare is door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden.

7 december