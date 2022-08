Omloop van Vlaanderen met fors gewijzigd parcours

Op woensdag 31 augustus kunnen de deelnemers aan de Omloop van Vlaanderen al eens warm draaien op de shakedown in Slijpskapelle. Maar het echte werk staat voor het weekend op de agenda. Op vrijdag moet 44 kilometer tegen de klok gereden worden op een bijna compleet nieuwe klassementsproeven op de Zilverberg en in Rumbeke. Die worden twee keer gereden waarvan één lus compleet in het donker. Tussenin rijden de deelnemers een eerste keer over de Zoning. De Tyre Fitting maakte op vraag van de deelnemers plaats voor een service. Het zwaartepunt van de rally ligt op zaterdag met 143 wedstrijdkilometers, verdeeld over 14 proeven. Scherprechter wordt ongetwijfeld Passendale, nu een rit in lijn met een lengte van bijna 17 kilometer. De Ruiter sluit om 18.23 uur af, als Power Stage. De laatste test vind traditiegetrouw plaats in Slypskapelle.