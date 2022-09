Oekraïens gastartiest Inksane in de prijzen op International Brugge Tattoo Convention

Dmitry Khmarsky verdient al een achttal jaar de kost als tattoo-artiest. Hij is afkomstig van Oekraïne maar verdeelt dezer dagen zijn tijd tussen Duitsland en België. Al een vijftal jaar is hij regelmatig te vinden bij Inksane langs de Ardooisesteenweg waar hij dan werkt als gastartiest. In het weekend ging hij de strijd aan met de heel wat straffe internationale tattoo-artiesten tijdens de allereerste editie van de International Brugge Tattoo Convention. Op zondag schoot hij de hoofdvogel af en kon hij naar Roeselare keren met de titel ‘The Best of Sunday’. “Dit dankzij een eigen ontwerp”, vertelt hij. “Ik zet vooral realistische tattoos met veel kleur en dat is exact wat ik zondag deed. De winnende tattoo toont een kleurrijke vogel. Ik ben bijzonder blij met de bekroning die zeker ook positief is voor Inksane. Door de oorlog in mijn thuisland kan ik momenteel helaas niet terug naar Oekraïne maar dankzij Instagram weet mijn familie ook al van mijn succes op de conventie.”