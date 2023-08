Noordstraat donderdag plaatselijk dicht

The Art Factory verwelkomt Wim De Coninck

Wim De Coninck komt op 14 oktober naar The Art Factory Roeselare. De voetbalanalist en gewezen topkeeper van onder andere Waregem, AA Gent, Antwerp en Anderlecht brengt na zijn solodebuut ‘Den boer op’ en de humoristische dialoog ‘Vader, waarom koersen wij?’ nu ook zijn eigen familie/levensverhaal op scène. In zijn nieuwste voorstelling ‘Met dertien in een dozijn’ neemt hij je mee naar zijn jeugdjaren in een gezin met tien kinderen en vertelt alles over zijn niet-alledaagse opvoeding. De deuren van The Art Factory in de Vierwegstraat 176 gaan open om 19 uur, de voorstelling start om 20 uur. Tickets kosten 12 euro en zijn te reserveren via info@theartfactory.be.