Nog vijf gezinnen zoeken alternatief na schorsing ‘t Fopspeentje, N-VA en Vlaams Belang niet akkoord met tijdelijke sluiting groepsopvang

En ook de lokale politiek blijft niet onbewogen bij de tijdelijke sluiting. Het was N-VA-raadslid, en Bevernaar, Dieter Carron die de sluiting maandagavond aankaartte tijdens de gemeenteraad. “468 mensen tekenden al de petitie tegen de sluiting”, weet hij. “Ook ik. Ik ken Nancy al lang en zou mijn hand voor haar in het vuur steken. Ik weet dat de stad geen bevoegdheid heeft in dergelijke dossiers, maar toch wil ik graag vragen aan de collega’s van CD&V en aan collega Immanuel De Reuse (Vlaams Belang), die als volksvertegenwoordiger in de Commissie voor Welzijn zetelt, om contact op te nemen met bevoegd minister Crevits. Dit om haar te zeggen dat het Agentschap Opgroeien bezig is met een heksenjacht en in de hoop dat de beslissing omtrent ’t Fopspeentje teruggedraaid kan worden.”

Doorgeslagen voorzorgsprincipe

De Reuse toonde zich bereid om zich in te zetten ten voordele van ’t Fopspeentje. “De schorsing in Roeselare is een bijzonder geval”, oordeelt hij. “De coachende vereniging is langsgegaan bij ’t Fopspeentje zonder dat het Agentschap Opgroeien hen dat vroeg. Vervolgens werd een verslag opgemaakt met de vraag tot sluiting. Mijn visie is niet van die aard dat ’t Fopspeentje gesloten moest worden. Het beste bewijs is dat de ouders vragende partij zijn om de opvang te openen. Hier is sprake van een doorgeslagen voorzorgsprincipe.”

Nog vijftal gezinnen op zoek naar opvang

Schepen van kinderopvang Michèle Hostekint (Vooruit) focuste op het werk dat de stad verzet heeft sinds zij vorige maandag op de hoogte gebracht werden van de sluiting van ’t Fopspeentje. “36 kinderen hadden plots geen opvang meer”, zegt ze. “Wij hebben geprobeerd hun ouders zo goed mogelijk te ondersteunen door op zoek te gaan naar een match tussen hun vragen en het beperkte aanbod dat er te vinden was. Alle ouders hebben ondertussen, ten laatste vorige vrijdag, een voorstel van alternatieve opvang gekregen. De meeste zijn daarop ingegaan, anderen hebben zelf een oplossing gezocht. Op vandaag is er nog sprake van een vijftal gezinnen die wel een aanbod kregen maar dat dit niet echt matcht met hun vraag. We kunnen geen maatwerk leveren maar blijven verder zoeken naar oplossingen.”

