Nog steeds captatieverbod op Kanaal Roeselare-Leie

Ardooie Nepnieuws is rode draad in spannende griezel­tocht

Wie liegt en wie spreekt de waarheid? Dat is in tijden van nepnieuws en framing niet altijd even makkelijk te ontdekken. Met een spannende luisterwandeling laat kwb Ardooie kinderen op een laagdrempelige en speelse manier kennismaken met het thema.

14 oktober