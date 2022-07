Nog meer beleving tijdens 12e Dovy Natourcriterium: “Het wordt koppen lopen!”

“En of we blij zijn dat we eindelijk opnieuw een normale versie van het Dovy Natourcriterium kunnen organiseren. Al is het tegelijk wel eventjes aanpassen. Zo is het al van in 2019 geleden dat we nog een tent moesten opzetten met alles erop en eraan”, lacht Thomas Verhaeghe, voorzitter van de vzw Roeselare Koerst. En hoewel corona de vzw stevig parten speelde, trokken ze ook lessen uit de crisis.

Zo is het nieuwe parcours een gevolg van de lighteditie die ze vorig jaar opzetten. “Vorig jaar tekenden we een parcours uit om de toeschouwers zoveel mogelijk te spreiden over de verschillende pleinen van de stad en tegelijk de horeca zoveel mogelijk een graantje te laten meepikken”, weet Thomas. “Dat concept werd heel goed onthaald waardoor we beslisten om ons vaste parcours te combineren met dat zogenaamde covidparcours. Zo halen we de band aan met de horeca en passeert het criterium bovendien ook aan KOERS. Museum van de Wielersport, iets wat toch ook wel voor een extra zorgt.”

Natour4Kids

Niet alleen is KOERS tijdens het Dovy Natourcriterium gratis te bezoeken, het museum palmt ook het Polenplein in met hun Natour4Kids. Je kan er de vernieuwde KOERSbus ontdekken en kinderen tot 12 jaar kunnen hun skills testen op een fietsbehendigheidsparcours. “Bovendien zullen de kinderen ook een toertje kunnen maken op het echte parcours van het criterium”, zegt Thomas. “We bekijken nog of een prof de kinderen hierbij wil begeleiden.” Eigen fiets en helm zijn hiervoor een must. Inschrijven doe je via www.koersmuseum.be.

Kleppers

Ultieme publiekslokkers zijn steevast de renners zelf. En de vzw Roeselare Koerst slaagde er met Wout van Aert en Yves Lampert alvast al in om twee kleppers van formaat vast te leggen. “We zijn nog volop bezig om ook een buitenlandse topper naar Roeselare te halen”, aldus de voorzitter. “Maar met van Aert hebben we echt wel de ultieme publiekslokker beet. Het Dovy Natourcriterium wordt het eerste dat hij straks rijdt na de Tour en sinds we zijn komst bekend maakten is de verkoop van Vip-tickets werkelijk geëxplodeerd. We mogen nu al zeggen dat het koppel lopen wordt.”

Het Vipdorp wordt opnieuw opgetrokken op de Moermanparking. Vlakbij de start en de aankomst in de Sint-Amandsstraat. Al is die locatie geen al te lang leven meer beschoren want het stadsbestuur maakt plannen om de parking om te vormen tot een park. “Hierdoor zullen we op termijn sowieso onze formule moeten herbekijken. Maar ik hoop dat we ook volgend jaar nog eens gebruik kunnen maken van de Moermanparking.”

Criterium voor dames?

Het koersgebeuren start dinsdag omstreeks 16 uur met een wedstrijd voor nieuwelingen. Om 17.30 uur worden de eliterenners voorgesteld aan het publiek op het de Coninckplein en om 18 uur start de eerste Rodenbach Chrono. “Dit is de nieuwe naam voor onze tijdrit”, verduidelijkt Thomas. “De retrokoers hebben we afgevoerd, maar we hebben wel even met het idee gespeeld om ook een criterium voor dames te organiseren. Maar aangezien de Tour de France Femmes overlapt met ons criterium was dat geen optie. Maar het is een idee dat levendig blijft.” Het startschot van het 12e Dovy Natourcriterium wordt gegeven om 19 uur en omstreeks 21 uur moet duidelijk zijn wie in de voetsporen van Mark Cavendish treedt.

Sta je nu al te trappelen van ongeduld om de renners aan het werk te zien in hartje Roeselare? Nu al kan je een kijkje nemen in de Ooststraat waar een pop-up museum werd ingericht. Je kan er onder andere enkele truien zien van Tourrenners die zich al van hun beste kant toonden in Roeselare. Meer op https://www.natourroeselare.be/.

