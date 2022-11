Nieuwe winterverhalen in luisterapp WILDING

Roeselare Kaarters­club H. Hart halve eeuw jong

Drievoudig feest bij kaartersclub H. Hart. Niet alleen vierden de leden het 50-jarige bestaan van hun club maar ze zetten eveneens Hedwig Verlinde in de bloemen die al 40 jaar voorzitter is. Van de gelegenheid werd bovendien ook gebruik gemaakt om de kampioen van het seizoen 2021-2022 te huldigen. Die titel is voor Willy DeVos. Michel Vanbecelare en Bernard Dhaenens maakten het podium compleet. Irena Hoorne was zowel de eerste dame als de rode lantaarn. De festiviteiten werden gestart met een dankmis gevolgd door een feest in zaal Don Bosco.

31 oktober