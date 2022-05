Nieuwe stockageruimte biedt fietsdeelproject Mini-Velo groeikansen

Mini-Velo werd in 2015 opgestart. Het is een fietsdeelproject in samenwerking met Eco-Velo dat de mogelijkheid biedt om voor langere tijd een kinderfiets te ontlenen tegen een betaalbare prijs. Tijdens de gemeenteraad vroeg CD&V-raadslid Stephanie Davidts zich af of het project wel voldoende gekend is bij de Roeselarenaars. “Met de communie- en lentefeesten krijgen kinderen vaak een nieuwe fiets”, aldus Stephanie. “Voor veel gezinnen is dit helaas geen evidentie. Een nieuwe fiets is duur en kinderen groeien snel. Een dure investering dus, zeker nu het leven veel duurder is geworden, voor zowel kwetsbare gezinnen maar ook voor de middenklasse die het moeilijker krijgt. We moeten nog meer inzetten op deelmobiliteit, ook voor fietsers, om dit betaalbaar te houden. Ik vraag me dan ook af of Mini-velo genoeg gekend is. Kan het systeem verder uitgebouwd worden? Kan de stad extra investeren in promotie om een grotere doelgroep te bereiken?”