Nieuwe start- en aankomstlocaties voor GP Monseré

Roeselare Fernant Zeste en Rianto Delrue in Breda Viva La Vie

Café Breda Viva La Vie pakt op zaterdag 17 december om 20 uur uit met een uitzonderlijk kerstconcert van Fernant Zeste en Rianto Delrue. Zeste is een fantastisch bluesy singer-songwriter. Delrue is op zijn beurt een jonge hedendaagse singer-songwriter. Samen weten ze met hun verhalende muziek en nostalgische melodieën hun publiek steeds te beroeren, van bruine kroegen tot theater- en concertzalen.Op zaterdag 17 december pakken ze uit met alternatieve kerstliederen en stelt Fernant Zeste ook zijn nieuwe single ‘Get Jesus on the Phone’ voor. De toegang bedraagt 7 euro, reserveren kan via 0475/63.06.51 of frank.wauters25@gmail.com.

13 december