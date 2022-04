Nieuwe geledingenvoorzitters CD&V bekend

Roeselare Aanleg gescheiden riolering heeft impact op verkeer in Jules Lagaelaan

Na de paasvakantie, op maandag 18 april, starten rioleringswerken langs de Jules Lagaelaan. Er wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarop de nieuwe rioleringsbuizen in de Spanjestraat worden aangesloten. Specifiek wordt er gewerkt tussen de huisnummers 6 en 15 en dit vermoedelijk, als er geen onvoorziene omstandigheden opduiken of slecht weer roet in het eten gooit, gedurende zes à zeven weken. Tijdens de rioleringswerken wordt één rijstrook van de weg ingenomen, aan de kant van de huizen. Het voetpad blijft toegankelijk. Ondanks de werken blijft in de Jules Lagaelaan tweerichtingsverkeer mogelijk, zowel voor autoverkeer als de bussen. Ook de inrit tot de ondergrondse parking Ooststraat-Station blijft bereikbaar en je kan doorrijden tot aan het busstation. Om dit alles veilig te laten verlopen, wordt er een tijdelijk verkeerslicht geplaatst zodat het verkeer in de twee richtingen afwisselend doorgang krijgt. Tijdens de duur van de werken geldt er tijdelijk tweerichtingsverkeer in zowel de Spanjestraat als de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Vanuit beiden straten kan je wel de Jules Lagaelaan niet op.

11 april