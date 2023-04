Nieuwe familiekroniek belicht vijf generaties Rodenbach: “Ik wou geen encyclopedie maken, maar iets dat mensen tot leven bracht”

Er ligt een nieuw boek over de Rodenbachs in de rekken. Auteur Erik Verdonck, die in 2021 ook al het jubileumboek van de brouwerij voor z’n rekening nam, dook opnieuw de archieven in voor ‘De Rodenbachs, vechters en verzoeners’. Het resultaat is een verhaal van mensen van vlees en bloed die Roeselare én België mee vorm gaven.