Nieuwe expositie van Carl Soete in Galerie Blomme

Roeselare De Lumineuze Nachten verwonde­ren net geen 25.000 bezoekers: “Meer dan de helft kwam van buiten West-Vlaanderen”

De Lumineuze Nachten, die Brouwerij Rodenbach inpalmden van 28 oktober tot en met het voorbije weekend, waren een schot in de roos. Net geen 25.000 bezoekers van heinde en ver zakten af naar Roeselare om het magische lichtspektakel te zien, iets waar ook de lokale horeca van profiteerde. Wellicht volgt in 2023 een vervolg. “Zeker is alvast dat er heel veel interesse is om elders gelijkaardige initiatieven op te zetten”, zegt Luc Stragier van bedrijf Urban Mapping, dat met de organisatie een thuismatch speelde.

14 november