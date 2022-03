Nieuwe coronavariant ontdekt in AZ Delta: “Geen reden tot paniek”

RoeselareIn het labo van AZ Delta is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. Het gaat om een hybride virus, een combinatie van twee verschillende omnikron-subvarianten, die ‘combikron’ gedoopt werd . Sinds 12 februari werd de nieuwe variant in het Roeselaarse ziekenhuis 20 keer vastgesteld op een totaal van 1.300 stalen. “Er is geen reden tot paniek”, aldus Geert Martens, arts-specialist klinische biologie bij AZ Delta.

Begin deze maand schakelde de coronabarometer over naar code geel, maar dat betekent niet dat de pandemie achter de rug is. Zo zit het aantal coronabesmettingen opnieuw in de lift en duiken er ook nog steeds nieuwe varianten van het coronavirus op. AZ Delta in Roeselare stelde vorige maand voor het eerst zo’n nieuwe variant, een tot dan onbekende kruising van twee omnikron-subvarianten, vast. “Sinds 12 februari vonden we 20 gevallen van de nieuwe variant”, bevestigt Geert Martens, arts-specialist klinische biologie. “Dit op een totaal van 1.300 stalen. Het gaat dus om een klein aantal dat enkel vastgesteld wordt in de regio Roeselare.”

Meer besmettelijk?

Zorgwekkend mag de ontdekking niet genoemd worden volgens Martens. “Er zijn geen indicaties dat de nieuwe variant meer besmettelijk zou zijn. Hij komt maar heel incidenteel voor en we houden het in de gaten. Er is dan ook geen reden tot paniek. Wel verschaft het ons unieke biologische inzichten over hoe het virus zich ontwikkelt. Ook toont het feit dat we de nieuwe variant zo snel oppikken dat het Belgische systeem om varianten van het coronavirus op te sporen optimaal functioneert en dat het nodig blijft om de vinger aan de pols te houden.”

Combikron is een combinatie van de omikron-subvarianten BA.2 en BA.1.1. “In tijden van hoge viruscirculatie, zoals de voorbije weken nog altijd het geval was, is het mogelijk dat iemand met twee virusstammen tegelijk worden besmet. Die wisselen stukjes gen met elkaar uit waardoor een nieuwe hybride variant ontstaat. Het is zeker niet zo dat er een cluster gelinkt is aan de nieuwe variant.”

Bevestiging

De nieuwe variant is voorlopig enkel in labo van AZ Delta waargenomen. De specialisten het Roeselaarse ziekenhuis deelden hun bevinden online via gespecialiseerde fora “Alerte wetenschapsjournalisten hebben onze ‘ontdekking’ daar gespot en zo is het nieuws naar buiten gekomen. Dit al in een vrij vroeg stadium”, gaat dokter Martens zeker. “Vandaag gaan er stalen richting referentiecentrum voor covid-19 aan de KU Leuven.” Daar volgt een heranalyse die het bestaan van combikron moet bevestigen.

Tot slot geeft Martens mee dat het niet de eerste nieuwe variant van het coronavirus is die ontdekt werd in het AZ Delta. “Sinds januari 2021 is dit al de derde variant. Zo observeerden wij hier bijvoorbeeld voor het eerst een dochter van delta die ondertussen al onder de voet gelopen is door omikron.”

