Nieuwe basisschool ‘Klim’ feestelijk geopend: “Investeren in stenen is ook investeren in mensen”

Voor basisschool Sint-Lodewijk in Beitem, die een geschiedenis heeft die tot 1880 terug gaat, is een volledig nieuw hoofdstuk gestart. De eerste plannen voor een nieuwbouw dateren al van 2016, maar pas in 2019 werd het definitieve plan vormgegeven, in overleg met de stad. Het stokoude schoolgebouw langs de Meensesteenweg zou worden afgebroken, terwijl scholengroep Arkorum naast de kerk een moderne nieuwbouw ging optrekken. In dezelfde beweging besloot het stadsbestuur om meteen de hele omgeving van de kerk te herbekijken, waardoor het centrum van Beitem een flinke facelift kreeg. Zo krijgt ontmoetingscentrum de Schakel straks een nieuw onderkomen in de ontwijde kerk, terwijl er achter de kerk een nieuw park komt. Hét uithangbord van die hele vernieuwingsgolf is de nieuwe school met een prijskaartje van zo’n 5 miljoen euro.

Nieuwe naam

Volledig scherm Directeur Isabelle Lanckriet en directeur-generaal van het Katholiek onderwijk Lieven Boeve onthulden de nieuwe naam van de school. © Sam Vanacker

Eind november verhuisden de kinderen alles met vereende krachten naar de nieuwe school, maar de nieuwe naam werd steeds angstvallig geheim gehouden. Tot nu. Tijdens de plechtige opening, die plaatsvond in de nieuwe refter van de school, onthulden directeur Isabelle Lanckriet en Lieven Boeve samen de naam. “’Klim’ staat symbool voor de ontwikkeling van onze leerlingen”, aldus de directeur. “Ook bij een klimtocht heb je ups en down. Daarom vormen de letters van ons logo ook een golvende lijn. Centraal staat de letter ‘i’ in een vrolijke gele kleur. Die letter symboliseert het kind. Niet toevallig loopt de ‘L’ eronder door. Die letter staat voor het team van leerkrachten en medewerkers, die het kind ondersteunt.” Al hield de school ook de wortels in ere door in de inkomhal het oude standbeeld van Sint-Lodewijk te behouden.

Quote De sporthal zal breed gebruikt kunnen worden en de groene ruimte tussen school en kerk zal een nieuw dorpsplein vormen. Het resultaat wordt een grote meerwaarde voor Beitem.” Kris Declercq

“De school is de spil van Beitem en tilt de hele gemeenschap op”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Investeren in stenen is ook investeren in mensen. Het is een nieuwe ontmoetingsplek die in dialoog staat met de omgeving. De sporthal zal breed gebruikt kunnen worden en de groene ruimte tussen school en kerk zal een nieuw dorpsplein vormen. De komende maanden zal verder aan die omgevingsaanleg gewerkt worden. Die brede aanpak heeft wat tijd in beslag genomen, maar ook in coronatijden werd er doorgewerkt. Het resultaat wordt een grote meerwaarde.”

Volledig scherm Leerlingen van dansschool Ndigo zorgden voor enkele geslaagde intermezzi © Sam Vanacker

Investeren

Ook onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) was vol lof over de school. Al moest hij zich naar eigen zeggen in bochten wringen om aanwezig te kunnen zijn. “Net voor ik hier uitstapte zat ik nog in een digitale vergadering over de crisis in Oekraïne. De naweeën van de ene crisis zijn nog niet verwerkt en we zijn al met de volgende bezig. Feit is dat we veel van onze welvaart te danken hebben aan de kwaliteit van ons onderwijs. Die kwaliteit staat onder druk, maar vanuit Vlaanderen blijven we investeren in onderwijs. Meer dan ooit is het belangrijk om te investeren in kwaliteit, want dat zal de job ook voor beginnende leerkrachten aantrekkelijker maken. Hier zie ik alvast een fantastisch gebouw en een hecht lerarenteam, dat alle kinderen omhoog zal laten klimmen.”

Open concept

Tussen de openingsspeeches door zorgden de leerlingen van dansschool Ndigo, die na schooltijd les geeft in het nieuwe gebouw, voor enkele geslaagde intermezzo’s, terwijl de genodigden tijdens een rondleiding in het gebouw een woordje uitleg kregen van de leerlingen van het zesde leerjaar. Opmerkelijk aan ‘Klim’ is dat er geen klassieke gangen zijn, maar dat de klassen gegroepeerd werden rond een open leercentrum dat verspreid is over twee verdiepingen. Her en der zijn zithoekjes ingericht, terwijl de trap tussen de verdiepingen ook dienst kan doen als tribune, wat klasoverschrijdend werken stimuleert.

Volledig scherm Klaslokalen zitten niet in klassieke gangen, maar zijn geclusterd rond een centrale open ruimte, die over twee verdiepingen heen loopt. © Sam Vanacker

Volledig scherm Genodigden kregen uitgebreid de kans om kennis te maken met de nieuwe school. Hier zien we de mediatheek. © Sam Vanacker

Volledig scherm Het oude standbeeld van Sint-Lodewijk, dat in de vorige school stond, werd gered van de sloop en kreeg een plaatsje in de inkomhal. © Sam Vanacker

Volledig scherm Basisschool Sint-Lodewijk gaat voortaan door het leven als 'basisschool Klim' © Sam Vanacker

Volledig scherm In veel klassen waren er leerlingen aanwezig voor een woordje uitleg © Sam Vanacker