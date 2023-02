Nieuw vaandel vaderlandslievende vereniging RVMBP gewijd

“Ik dacht dat ik Scarface was maar liep erbij als een zombie”: trio voor rechter na vondst van drugs in verborgen ruimte op flat

“Ik was stoer, ik dacht dat ik in een film speelde. Maakte filmpjes waarbij ik met bloem in het rond strooide alsof het drugs was.” De vondst van zo’n anderhalve kilo drugs achter een valse gyprocwand op een appartement in Roeselare leidde halfweg 2022 tot de aanhouding van drie twintigers. Ze moesten zich dinsdag één voor één verantwoorden voor hun aandeel in een drugshandel waarbij volgens de openbare aanklager ruim 300.000 euro aan de man werd gebracht. Maar de hoofdrolspeler blijft ontkennen…