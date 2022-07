Nieuw reisconcept van toerismestudenten Vives wint prijs Vlaamse autocarsector BAAV

Roeselare Roeselare op zoek naar geschikte locatie voor bewaakte fietsen­stal­ling

Oppositiepartij N-VA is vragende partij voor een overdekte betalende fietsenstalling met lockers en laadpalen in het Roeselaarse stadscentrum. Schepen Van Coillie (CD&V) laat verstaan dat er een onderzoek naar een goede locatie lopende is.

28 juni