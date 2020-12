Nieuw record voor witte goud: eerste hopscheuten geveild voor 3.220 euro per kilo

Roeselare/Poperinge/Proven/Reningelst/WestkerkeOp de REO Veiling in Roeselare zijn de eerste Fine Fleur-hopscheuten van het nieuwe teeltseizoen verkocht en opnieuw wist de gegeerde delicatesse bij haar nationale primeurverkoop een record te verbrijzelen. Het witte goud werd voor niet minder dan 3.220 euro per kilogram verkocht of 470 euro meer dan vorig jaar.

Het is een traditie op de REO Veiling. Enkele dagen voor kerst worden steevast de eerste Fine Fleur-hopscheuten van het seizoen geveild. De fragiele seizoensdelicatesse haalt traditioneel een zeer hoge veilingprijs bij haar nationale primeurverkoop en deze keer waren de verwachtingen bij de REO Veiling heel hoog gespannen.

“Straks vieren we Kerstmis en Nieuwjaar noodgedwongen thuis in klein gezelschap”, zegt commercieel directeur Dominiek Keersebilck van de REO Veiling. “Fine Fleur hopscheuten zijn wellicht niet het eerste waar de consument aan denkt als hij in de eigen keuken een feestmaaltijd klaar maakt. Maar ons aanvoelen is ook dat de consument die thuis zelf aan het kokerellen slaat, vindt dat het dit jaar wel wat meer mag zijn gezien de uitzonderlijke omstandigheden en dus ook best bereid is daar wat meer aan uit te geven. Bovendien bieden heel wat horecazaken de mogelijkheid om een feestmaaltijd af te halen. Dat alles opent natuurlijk perspectieven voor de afzet van Fine Fleur hopscheuten tijdens het nieuwe seizoen.”

Slechts drie schaaltjes

In tegenstelling tot vorig jaar was de aanvoer van primeur hopscheuten heel wat minder. De Lovie, het Poperingse centrum voor mensen met een handicap, en producenten Marc Vandevelde uit Reningelst en Bart Vanbeveren uit Proven voerden elk amper één schaaltje van 250 gram aan. En hoewel het witte goud van Poperinge jaar na jaar een hogere primeurprijs weet te versieren, waren ze er bij De Lovie niet gerust in.

“Het is ons 28ste seizoen waarin we primeurhopscheuten op de REO Veiling afleveren”, vertelt Brigitte Dewulf, stafmedewerker communicatie van De Lovie. “We beginnen met enige nervositeit aan het nieuwe seizoen dat zich vreemd aankondigde. We willen er graag opnieuw een mooi seizoen van maken. Maar wat zal de impact van de corona zijn? Aan de kwaliteit van het product zal het in elk geval niét liggen. Tijdens de voorbije drie maanden konden we in ideale omstandigheden mooie volwassen hopplanten van het ras Magnum zorgvuldig rooien bij een hopteler in Poperinge. Er werken dagelijks 25 mensen met een verstandelijke beperking op De Hoeve waar de hopscheuten geteeld worden. Door de coronamaatregelen is de groep beperkt en bestaat die uit twee bubbels. Er zijn dus heel wat hoevewerkers die momenteel niet meer kunnen komen door die strikte opsplitsing.”

Twee kopers

Maar de primeurs bleken bijzonder gegeerd. Groothandelaar Vandepoel, gevestigd op de Brusselse vroegmarkt MaBru, plaatste de eerste druk tegen 322 euro voor 100 gram.

“We kochten één schaaltje van 250 gram. De primeurhopscheuten worden komende nacht aangeboden op de vroegmarkt”, legt zaakvoerder Guy Claessens uit. “Onze producten zijn te vinden in primeurwinkels en groothandels, maar ook bij de betere marktkramers en horecaleveranciers. Met de aankoop van de primeurhopscheuten tonen we eveneens bewust onze grote waardering voor het waardevolle maatschappelijke werk van sociale projecten zoals De Hoeve van De Lovie en steken we in dit uitzonderlijk jaar tegelijk een riem onder het hart van de producenten en leveranciers van typische horecaproducten.”

De twee andere schaaltjes werden gekocht door Tinos Fruit uit Westkapelle. Zij betaalden 229,5 euro per 100 gram. “We bedienen klanten die specifiek op zoek zijn naar kwaliteitsvolle specialiteiten en exclusieve streekproducten op de versmarkt. Topchef Sergio Herman van Le Pristine in Antwerpen is een van onze vaste klanten”, aldus zaakvoerder Geert Baecke. “We kochten samen de primeurhopscheuten om tijdens de feestdagen op tafel te zetten in eigen familiale kring, en op die manier toch nog een extraatje te geven aan onze naasten in dit bizar eindejaar. We kochten de hopscheuten ook uit genegenheid voor het belangrijke sociale werk van De Lovie en als morele steun voor de horeca”, klinkt het tot slot.