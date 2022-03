Nieuw platform helpt bij zoektocht naar kortverblijf: “Soort van Booking.com voor kortverblijf in woonzorgcentrum”

RoeselareWie op zoek is naar een kortverblijf in een woonzorgcentrum, kan voortaan beroep doen op www.kortverblijven.be . Het nagelnieuwe online platform werd ontwikkeld door de start-up Geriatro in samenwerking met de VZW Caritas West-Vlaanderen, de Roeselaarse zorgorganisatie en de de Brugse zorgvereniging Mintus.

Een kortverblijf biedt tijdelijke opvang en verzorging in een woonzorgcentrum gedurende een bepaalde periode, buiten de normale thuisomgeving. Dit bijvoorbeeld na hospitalisatie of ziekte om verder onder begeleiding te kunnen herstellen, maar ook bij minder acute situaties zoals tijdens de vakantieperiode van de familie of mantelzorger. Daarnaast kan je ook een kortverblijf aanvragen als proefperiode om te kijken of permanent wonen in een woonzorgcentrum de juiste keuze is. Een deel van de kost van een kortverblijf wordt terugbetaald door de ziekteverzekering.

Beschikbaarheid

Voortaan kunnen ziekenhuizen, dokters, mantelzorgers en familie op een heel eenvoudige manier tijdelijk verblijf aanvragen in de beschikbare woonzorgcentra via www.kortverblijven.be. “Het nieuwe platform is in de eerste plaats ontworpen vanuit de noden van de gebruikers en doorverwijzers: namelijk inzicht krijgen in de beschikbaarheid van kortverblijf in een bepaalde regio”, vertelt Robert Winters van ontwikkelaar Geriatro.

Recensies

Het nieuwe platform laat ook toe om een kijkje te nemen in de voorziening en kamers alvorens een aanvraag in te dienen. Daarnaast kunnen familie en mantelzorgers recensies schrijven, net zoals in de hospitality sector, en kan het platform zo optreden als onafhankelijk controleorgaan op de kwaliteit van de dienstverlening. “Een soort van Booking.com dus, maar dan voor kortverblijf in een woonzorgcentrum”, zegt Laurent Hostekint, directeur zorg bij Motena aan. “Geriatro biedt een oplossing aan de groter wordende vraag vanuit ziekenhuizen en zorgprofessionals om patiënten met een gerust hart door te verwijzen”, pikt Pieter Billiet van Caritas West-Vlaanderen. “Ook de woonzorgcentra zelf kunnen zo heel wat efficiënter samenwerken met de externe partners. Het doel is dat alle woonzorgcentra en ziekenhuizen in België gebruik maken van het platform.”

Het platform is op vandaag al een feit, maar blijft ook in de toekomst in volle ontwikkeling. Samen met ziekenhuizen en zorgprofessionals, zal verder onderzocht worden welk soort specifieke zoekresultaten rond zorg en flexibele data nog nuttig kunnen zijn.

LEES OOK: