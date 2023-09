Nieuw DJ-festival Klankhof palmt tuin van buurthuis Inval in

Auto Retro keert na 5 jaar terug naar Brugge mét nieuwe naam: “Oude liefde roest niet”

De boeiende autobeurs Auto Retro keert in januari 2024 na vijf jaar afwezigheid terug naar Brugge. “We werden de voorbije jaren nochtans altijd in de watten gelegd in Roeselare”, zegt Ivan Delobelle van de organisatie.