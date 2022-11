Nieuw carnavalsseizoen geopend in Roeselare

In de meeste steden werd het carnavalsjaar vorige week al geopend. In Roeselare gebeurt dat traditiegetrouw een weekje later. “Eindelijk kunnen we met een blij gemoed, bevrijd van alle miserie, terug carnaval vieren”, aldus Jan Parmentier van het Roeselaarse carnaval. Verschillende Roeselaarse carnavalisten doen een gooi naar titels bij carnavalswedstrijden. Zo gaat Bart Vandekerckhove, die een paar jaar geleden stadsprins werd in Roeselare, voor de titel van Nationale Prins van België. Madeleine Parmentier is dan weer kandidaat Jeugdprinses van West-Vlaanderen. Nastja Vandekerckhove, de zoon van Bart, is kandidaat-stadsprins in Roeselare. Hij werd eerder al Juniorprins van West-Vlaanderen. Nick Pycke tot slot doet een gooi naar de titel van Regenboogkeizer van België. Helemaal nieuw is dat er met de Wifi’s een nieuwe orde opgestaan is. Die staat onder leiding van Wilfried Vantomme, die de titel van Prins van West-Vlaanderen bij de Andersvaliden op z’n palmares heeft.