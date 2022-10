Nieuw bestuur blaast Westlaanpromenade nieuw leven in: “Door samenwerking de West- en Noordlaan nog beter maken voor de klant”

De Westlaanpromenade mag je zonder blikken of blozen een fenomeen noemen die vanaf 1998 en tot en met 2017 voor enkele onvergetelijke momenten zorgde in Roeselare. Denk maar aan de wereldrecords langste rij muntjes van tien eurocent en de grootste verzameling clowns in levenden lijve. Maar de heraanleg van de West- en Noordlaan, werken die startten in 2010 en duurden tot in 2017, betekende de doodssteek van de grootschalige opendeur van de plaatselijke handelaars. Begin 2018 liet het toenmalige bestuur dan ook weten de handdoek in de ring te gooien.