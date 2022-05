Nick Ervinck toont recent werk in Ter Posterie

Rumbeke Na boek nu ook expo over Rumbeeks oorlogsver­le­den

Nadat Jelle Angillis (35) eerder dit jaar het boek ‘Rumbeke 27 mei 1940’ lanceerde, pakt hij tijdens het laatste weekend van mei uit met een expo in het Kasteel van Rumbeke. Die belicht, net zoals het boek, een van de laatste veldslagen op Belgisch grondgebied in 1940. Geïnteresseerd in de geschiedenis van de Achttiendaagse Veldtocht? Aangesproken door het oorlogsverleden van Rumbeke en Roeselare ? Dan moet je op zaterdag 28 mei en zondag 29 mei zeker eens langslopen in het kasteel van Rumbeke want de expositie biedt de kans om oorlogsgeschiedenis van de streek te ontdekken aan de hand van tekst, beeld en een groot aantal unieke historische objecten. De tentoonstelling is op 28 mei te bezoeken van 10 tot 18 uur, op zondag ben je er welkom van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Meer via https://www.rumbeke1940.be.

11 mei