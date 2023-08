NET OPEN. Tom en Kim openen woensdag Restobar Verne: “Keuken van restaurantniveau, maar lossere en ongedwongen sfeer”

Rodenbach Stadskroe­gen­tocht verschuift naar eind september en brengt ook ambiance naar Beveren

De Rodenbach Stadskroegentocht krijgt een nieuwe datum. De voorbije jaren werd die steevast georganiseerd op de vooravond van 1 mei, als uitloper van de Winkelnacht. Dat laatste evenement is van de kalender geschrapt, maar de kroegentocht vindt wel nog plaats. Dit jaar op zaterdag 30 september. Op vandaag zijn er al 15 horecazaken ingechreven die zich in het centrum van de stad situeren. Daarnaast krijgt de kroegentocht ook een Bevers luikje want ook daar meldden zich al vier café’s aan. Overal zullen er vanaf 20.30 uur optredens zijn van groepen in diverse genres.