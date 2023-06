NET OPEN. Deze zomer hang je in Roeselare letterlijk rond met zicht op de Kop van de Vaart

Zorgcen­trum na Seksueel Geweld neemt nieuwbouw op campus Rumbeke van AZ Delta in gebruik: “Elke dag meldt zich hier gemiddeld meer dan één slachtof­fer”

15 maanden na de opstart in voorlopige containerunits neemt het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) op woensdag 28 juni haar definitieve locatie op de campus Rumbeke van AZ Delta in gebruik. Het gaat om een nieuwbouw vlakbij de dienst spoedgevallen waar slachtoffers uit de hele provincie West-Vlaanderen de klok rond terecht kunnen voor medische zorg, psychische ondersteuning, sporenderzoek en aangifte. “Sinds de start hielpen we al 530 slachtoffers en dat is nog maar het topje van de ijsberg”, klinkt het.