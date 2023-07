NET OPEN. Charlotte (41) opent gezinsvriendelijk restaurant Zaag en Zeef: “Waar kinderen echt kind kunnen zijn en er toch kwaliteit op tafel komen”

Vanelek heeft met Kristof Dupon een nieuwe CEO

Vanelek, de Roeselaarse firma gespecialiseerd in industriële elektriciteitswerken, heeft met Kristof Dupon een nieuwe CEO. Het bedrijf uit de Zwaaikomstraat sloeg in het najaar van 2022 de handen in elkaar met de investeringsfirma Think2Act. Filip en Geert Vanoplinus, die zich al ruim 30 jaar inzetten voor het familiebedrijf uit de Zwaaikomstraat, wilden zo de toekomst verzekeren en de positie van Vanelek verder uitbouwen. Nu, na drie generaties, komt Dupon er aan het hoofd. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als ondernemer en beschikt over een brede technische achtergrond. Kristof is klaar om Vanelek te leiden en verder te laten floreren, met respect voor het familiale karakter van de firma. “Ik kijk er naar uit om samen met het team en in partnership met onze klanten te bouwen aan een duurzame industrie”, zegt Dupon. “De omslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is misschien wel de grootste mijlpaal in de geschiedenis van de industrie sinds het begin van de industriële revolutie. Aangezien elektriciteit de energiedrager bij uitstek wordt zal deze evolutie heel wat werk met zich meebrengen in de kernactiviteit van Vanelek en tevens voor tal van opportuniteiten zorgen voor diversificatie en groei. Samen gaan we voor Powering your industry !”