NET OPEN. Buren als McDonald’s en Burger King, maar nieuwkomer Frituur Roulers vreest de concurrentie niet: “We bieden kwaliteit, snelheid en huiselijkheid”

VOLLEYBAL - LOTTO LEAGUE Roeselare spoelt Europese kater door met winst tegen aartsri­vaal Maaseik

Amper twee dagen na de mokerslag in Europa krabbelde Roeselare in eigen competitie in een nagenoeg volle Tomabelhal overeind. En hoe! Het zette concurrent Maaseik opzij met 3-1. Het komt daarmee weer aan de leiding en deelt tegelijkertijd ook een mentale tik uit.