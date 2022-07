“Net omdat het een authentieke barak is”: Lynn en Kevin nemen Frituur Den Mammoet over

Georges-Louis Bouchez ontmoet West-Vlaam­se Voka-top in Televic

Waals politicus Georges-Louis Bouchez (MR) is momenteel bezig aan een eigen ‘ronde van Vlaanderen’ en die bracht hem dinsdag bij het bedrijf Televic in Kachtem. Hij ging er in gesprek met de West-Vlaamse Voka-top.

