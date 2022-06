Negentigste Roeselaarse batjes lokken veel volk ondanks regenachtige zaterdag: “Kuieren, kopen en kijken is waar het allemaal om draait”

RoeselareNa twee jaar corona kon Roeselare eindelijk terug genieten van volwaardige Batjes. Ondanks de motregen was het gezellig druk op batjeszaterdag, terwijl het op zondag overal over de koppen lopen was. Er werd massaal gekuierd, gekeken en uiteraard ook gekocht. “Je voelt echt dat de mensen weer willen buiten komen”, zegt Lieve Lanszweert (82) van de gelijknamige lederzaak in de Manestraat. Ze is aan haar 64ste (!) Batjes toe.

Geen enkele handelaar in Roeselare doet haar dat na. Lieve begon op haar zestiende te werken in de winkel die haar ouders in 1937 hebben gesticht. 66 jaar later denkt ze nog steeds niet aan stoppen. Voor haar zijn de Batjes een absolute hoogdag. “De voorbije twee jaar buiten beschouwing gelaten zijn dit mijn 64ste Batjes”, klinkt het trots. “Je kunt me dus gerust een batjesveteraan noemen. De Roeselaarse Batjes zijn uniek in hun soort. Er zijn optredens en heel veel randanimatie, maar de kern van de zaak is altijd de commerce geweest. Dat was zo in 1956 en dat is vandaag, op deze negentigste editie, nog altijd zo. En dit is een topeditie. Je voelt dat de mensen terug buiten willen komen.”

Volledig scherm Iron Man viel ook te spotten in de Roeselaarse centrumstraten tijdens de Batjes © Sam Vanacker

Domper

“Ik denk dat je van een zekere batjesdrang kunt spreken bij de mensen”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Ik ben ook tevreden dat je terug heel veel gezinnen met kinderen ziet. Overal valt er wel wat te beleven voor jong en oud. Kuieren, kijken naar optredens of straatartiesten en uiteraard kopen is waar het allemaal om draait.” Sam Nuytten van vzw Centrum en Shopping Roeselare bevestigt. “De handelaars waren enorm tevreden over zaterdag en zondag is het opnieuw erg druk. Zelfs met de aanhoudende motregen zaterdag werd er best veel verkocht. Ook de terrassen liepen goed vol. Vergelijken met voor corona is niet eenvoudig, maar ik denk dat je van een topeditie kunt spreken. Voor corona waren de mensen op zaterdagnamiddag door de regen wellicht sneller vertrokken. Nu bleven de meeste mensen gewoon verder winkelen. De grote domper was helaas het dodelijke ongeval van vrijdagavond. Ook al staat dat strikt genomen los van de batjes, als Roeselarenaar ben je daar toch mee bezig. Je merkt ook dat er overal over gepraat wordt.”

Volledig scherm Prehistorische vogels maakten de Ooststraat onveilig tijdens het batjesweekend in Roeselare © Sam Vanacker

Volledig scherm Lauren Loverie en Chris Oliver, die samen met hun kinderen Alida en Elana pas sinds kort in Roeselare wonen, waren erg onder de indruk. © Sam Vanacker

Quote We wisten niet goed wat we van de Batjes moesten verwachten, maar dit overtreft sowieso onze verwachtin­gen. Het is zelfs best indrukwek­kend om te zien hoe de Batjes hier leven. Het regent, maar blijkbaar maakt dat de mensen helemaal niks uit” Lauren Loverie

Voor Lauren Loverie en Chris Oliver waren het hun allereerste Batjes. Het Belgisch-Australische koppel woont pas sinds vorig jaar in Roeselare. Samen met hun kinderen Alida en Elana kijken ze hun ogen uit. “Nog nooit hebben we zoveel volk in de straten van Roeselare gezien”, zegt Lauren. “We wisten niet goed wat we van de Batjes moesten verwachten, maar dit overtreft sowieso onze verwachtingen. Het is zelfs best indrukwekkend om te zien hoe de Batjes hier leven. Het regent, maar blijkbaar maakt dat de mensen helemaal niks uit.”

Livecommentaar bij toiletbezoek

Naast shoppen en terrasjes doen stonden de Batjes opnieuw bol van de randanimatie en activiteiten in de marge. Zo brak vzw Ride4Charity het wereldrecord indoor cycling op het Polenplein, was er de Keuken van Roeselare op de Munt, er stapten metershoge prehistorische vogels rond in de Ooststraat, terwijl straattheaterduo Kartje Kilo dan weer met een heel bijzondere act in het Noordhof stond. De twee hadden een radiostudio opgezet aan de mobiele toiletten van Plein Publique, van waaruit ze elk wc-bezoek uitgebreid van live commentaar voorzagen. Bij de organisatie van Plein Publique spreekt men van een geslaagd batjesweekend. “We zijn opnieuw volop voor beleving gegaan”, zegt Pieter Vandamme. “Omdat we merkten dat er bij de vorige editie al volk kwam opdagen voor we eigenlijk open waren zijn we dit jaar zelfs een uur vroeger open gegaan. Dat bleek een terechte beslissing.”

Lees ook

Volledig scherm Lieve Lanszweert (82) is een absolute Batjesveteraan. Liefst 64 keer al deed ze mee aan de batjes. Geen enkele Roeselaarse handelaar doet haar dat na. © Sam Vanacker

Volledig scherm Live commentaar tijdens een toiletbezoek bij Plein Publique © Sam Vanacker

Volledig scherm Ook aan de kinderen werd gedacht tijdens de batjes, met onder meer een draaimolen in middeleeuwse stijl op het Stationsplein © Sam Vanacker

Volledig scherm Straattheaterduo kartje Kilo had speciaal voor Plein Publique een aangepaste act uitgewerkt © Sam Vanacker

Volledig scherm Prehistorische vogels maakten de Ooststraat onveilig tijdens het batjesweekend in Roeselare © Sam Vanacker

Volledig scherm Het was druk tijdens de Roeselaarse Batjes in de Ooststraat © Sam Vanacker

Volledig scherm Prehistorische vogels maakten de Ooststraat onveilig tijdens het batjesweekend in Roeselare © Sam Vanacker

Volledig scherm De Hypnosis Dance Academy in actie op de Grote Markt van Roeselare © Sam Vanacker

Volledig scherm Er was veel straatanimatie tijdens de Batjes © Sam Vanacker

Volledig scherm Ook deze dames in militair uniform marcheerden rond in Roeselare tijdens de Batjes © Sam Vanacker

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.