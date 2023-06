Neen, de schilder van deze wegmarkeringen keek niet te diep in het glas: “We volgen gewoon de wegcode”

Roeselare voert vanaf 1 september een ruime zone 30 in het centrum in. Ter voorbereiding daarvan worden nu al her en der poorteffecten gecreëerd. Zo ook in de Hoogleedsesteenweg. Langs die invalsweg werd afgestapt van het beurtelings parkeren en moeten nieuw geschilderde parkeervakken duidelijkheid scheppen over waar geparkeerd mag worden. Bovendien moeten die ook de snelheid afremmen.

Maar het is de kronkelende middellijn die met alle aandacht gaat lopen. Mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie geeft toe dat het er niet bijzonder esthetisch uitziet. “Maar we volgen gewoon de wegcode”, zegt hij. “Om te vermijden dat er ook buiten de afgebakende vakken geparkeerd zou worden, hadden we twee keuzes. Ofwel konden we tussen de verschillende parkeerstroken verkeersborden zetten die erop wijzen dat het verboden is je auto er te plaatsen, ofwel werkten we met belijning aangezien het verboden is om te parkeren op de rijbaan wanneer deze via een volle of een stippellijn verdeeld is in rijstroken. We kozen voor die laatste optie omdat we anders wel heel veel verkeersborden zouden moeten plaatsen. Ik snap dat de belijning wat raar of nieuw oogt, maar het is dus wel correct.”