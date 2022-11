Natuurpunt Mandelstreke voert beheerswerken uit in De Kleiputten, en ook jij kan helpen

“Al 30 jaar zijn we met tientallen vrijwilligers aan de slag op deze doedag voor de natuur”, vertelt Piet Desmet, medeconservator van De Kleiputten. “In en rond het moerasreservaat De Kleiputten, dat Natuurpunt samen met Roeselare in beheer heeft, kan je je op zaterdag 26 november opnieuw een dag lang uitleven om het gebied in topconditie te houden. Er is voor elk wat wils. Zowel licht als zwaarder werk voor allen die hun handen willen vuil maken voor de natuur. Om het open karakter van het moeras te behouden, wordt er gemaaid, gesnoeid en gekapt. We rekenen verder op veel handen voor het opruimwerk, om alle snoeisel naar de takkenwallen in het afgesloten gebied af te voeren. Ook nestkasten ruimen, knotwilgen snoeien en wilgenpootgoed voor nieuwe aanplant voorbereiden staan op de agenda. Het gebied kan er nat bijliggen: laarzen en regen(werk)kledij zijn dan zeker ook welkom. Wij voorzien ter plaatse in alle werkmateriaal en werkhandschoenen. Alle deelnemers zijn voor ongevallen verzekerd via de stad. De ploeg van vrijwilligers die er een ganse dag bij zijn, kan genieten van een vers bereide warme maaltijd, naast soep voor iedereen.”