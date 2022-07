Natuur vat op drie plaatsen vuur in Roeselare

In het Sterrebos vloog een boom in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon verdere uitbreiding voorkomen. Ongeveer terzelfdertijd vloog langs de Rumbeeksegravier een grasveld in brand. Eerder op de middag was er ook al een brandje van wat groen aan de achterzijde van een woning langs de Arme Klarenstraat, in de buurt van een barbecue. “Pas bij dit warme zomerweer op”, waarschuwt de brandweer. “De natuur is nu heel brandgevoelig. Tijdens het barbecueën een tuinslang in de buurt houden, is een goed idee.”