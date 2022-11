Nationale actiedag: vakbonden delen soep uit en gaan in gesprek met shoppers Dino Center

VOLLEYBAL - Beker van België Vechtlust en enthousias­me van Roeselare volstaan niet om Leuven uit Beker te kegelen

De thuisploeg die in eerste nationale aantreedt had in de vorige ronde al Michelbeke geklopt en hoopte tegen Leuven uit de Liga A op een nieuw mirakel. Tot 11-14 waren het de bezoekers die domineerden maar dan sloeg Deforche toe van aan de opslaglijn: van 14-15 naar 19-15. Roeselare ging enthousiast verder terwijl Leuven geen antwoorden meer vond. Van Acker acete naar 24-18, Verhaeghe scoorde het setpunt via de bezoekende handen. Bij 11-16 in set twee greep coach Beernaert in met een paar geslaagde wissels. Dankzij de nieuwe zuurstof in de ploeg klom Roeselare weer langszij: 17-17 en 22-22. Leuven schoot net op tijd weer wakker. Ook in het derde spel moest Leuven weer tot het uiterste gaan want het kwam 5-1 achter na problemen in de receptie. Het kwam voor het eerst op voorsprong bij 16-17 en die liet het niet meer uit handen glippen. De vechtlust en het enthousiasme uit de eerste drie sets eisten hun tol bij de thuisploeg. Leuven walste plots over de tegenstander. Via 3-9 en 6-16 smashte topscorer Dams de eindscore op de bordjes. Leuven gekwalificeerd voor de halve finales en daarin wacht Asterix Avo Beveren. (MPM)

6 november