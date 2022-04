NAR organiseert paasfeest voor gezinnen die het moeilijk hebben

RoeselareNAR, wat staat voor NieuwjaarsActieRoeselare, organiseert dit jaar voor de allereerste keer een paasfeest. Dit op zondag 17 april in dienstencentrum Ten Elsberge en specifiek voor mensen die op de pechstrook van het leven verzeild zijn. De eerste plannen voor een paasfeest dateren al van twee jaar terug, maar tot nu toe stak corona steeds stokken in de wielen.

NieuwjaarsActieRoeselare biedt al sinds jaar en dag met oudejaarsavond een feestelijk menu met (kinder)animatie aan in het gastvrije Ten Elsberge. Een ruime en trouwe groep vrijwilligers staat in voor de bereiding van de maaltijd en het hele feestgebeuren voor zowat 150 gasten, quasi allen mensen die doorverwezen werden door het Welzijnshuis of een sociale organisatie. “Twee jaar terug werd vanuit de ervaring dat het aantal kinderen voor ons oudejaarsfeest toenam, gedacht om ook een paasfeest te organiseren met speciale aandacht voor ouder(s) met kinderen”, vertelt Jos Muylle van NAR.

Verschillende sociale organisaties bundelden hiervoor de krachten, maar door corona was samenkomen in groep geen optie. “Hoewel een feest niet mogelijk was, bedachten we wel een alternatief”, weet Jos. “Twee jaar terug konden we dankzij milde sponsors een uitgebreid geschenkenpakket bij ruim 100 adressen bezorgen en vorig jaar kwam daar in samenwerking met KOTEE nog een maaltijd bovenop. Beide keren bereikten we om en bij de 160 personen.”

Maar nu kan samen Pasen vieren wel. Dit gebeurt op zondag 17 april van 14.30 tot 17.30 uur in Ten Elsberge. NAR werkte een ruim animatieaanbod uit voor zowat 100 genodigden. Zij mogen zich verwachten aan een koffietafel met wafels, ijsjes, en suikerspinnen à volonté uit het retro-busje van Glace Gatée, twee springkastelen, een vertelster, schminkster en natuurlijk komt ook de paashaas paaseitjes uitdelen. “Voorafgaand aan het paasfeest krijgen alle deelnemers van de voorbije twee jaar eveneens een wenskaart in de brievenbus of persoonlijk aangeboden eét een zakje paaseitjes. Tien vrijwilligers fietsten Roeselare af op zoek naar 98 adressen”, weet Jos. Wie nog van de partij wil zijn, kan zich nog snel aanmelden via 0475/64.31.16. Volwassenen betalen drie euro voor het paasfeest, kinderen tot en met 12 jaar nemen gratis deel.