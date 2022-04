NAR bezorgt kansarmen een vrolijk Paasfeest

West-Vlaanderen Meer volk aan de slag in West-Vlaam­se horeca, maar nood aan personeel blijft enorm: “Flexijob­bers helpen, maar ervaren vaste medewer­kers blijven goud waard”

Er is vandaag 61 procent meer volk aan de slag in de West-Vlaamse horecazaken dan in coronajaar 2020. Na een forse daling van 47 procent in dat jaar is de terugval nu gekrompen tot nog -14,4 procent van het niveau vóór corona. Dat blijkt uit cijfers van hr-bedrijf Acerta. Verrassend positieve cijfers, maar in de praktijk blijkt de nood aan personeel nog steeds hoog.

14 april