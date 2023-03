Nagelnieuw festival Riverfest combineert jeugd, watersport en ondernemen langs Kanaal Roeselare-Leie, aan Sasbrug: "Unieke maar uitdagende locatie"

Student sales management krijgt werkstraf voor verkoop cocaïne in uitgaansmi­li­eu

Een 21-jarige student sales management uit Roeselare zette zijn theorie op een verkeerde manier om in de praktijk door cocaïne te verkopen in het uitgaansmilieu. Hij belandde eind 2021 in de cel. Maandag kreeg hij van de rechter een werkstraf van 120 uur en een boete van 1.600 euro.