Na vierde keer betrapt op winkeldiefstal: 7 maanden effectieve celstraf voor illegaal

Een 36-jarige man zonder vast adres die zich al voor de vierde keer voor een rechter moest verantwoorden voor winkeldiefstallen kreeg woensdag een effectieve celstraf van 7 maanden. “Ik pleegde de diefstallen in opdracht van een man uit Brussel, die me verblijfspapieren in ruil beloofde”, klonk het. Dit keer ging hij er met 440 euro aan kledij bij H&M in Roeselare vandoor.

Op 13 augustus 2022 kon Boujemaa G. in de Roeselaarse kledingwinkel betrapt worden. Hij viel op door zijn verdacht gedrag. In drietassen bleek er gestolen kledij te zitten. “Er moet hem duidelijk gemaakt worden dat hij niet in België is om diefstallen te plegen”, vond de openbare aanklager. De voorbije drie jaar liep hij per jaar telkens een veroordeling voor diefstallen op. Het leverde hem al 16 maanden celstraf op. Daar komt nu dus nog eens 7 maanden bij. Vandaag verblijft hij al in de cel.