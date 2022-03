Na twee jaar niet door corona mogen 3 Honden eindelijk los, komedie werd nooit eerder opgevoerd

Jan Bulckaen, Carlos Dewulf en Rik Alliet brengen op drie locaties telkens twee voorstellingen van de komedie 3 Honden. Eindelijk want omwille van de pandemie moest het allemaal de afgelopen twee jaar worden afgeblazen. “Het verhaal gaat over een week uit het leven van drie mannen die trekken en sleuren om hun persoonlijke dromen en idealen te realiseren”, zegt Rik Alliet.

Het toneelstuk is geschreven door Willy van Gestel, naar een idee en in samenwerking met de drie acteurs die al een paar keer samen op de planken stonden. Onder meer in Plaça de Catalunya, Veertig en Kunst. Opmerkelijk is alvast dat 3 Honden nog nooit eerder is opgevoerd.

Carlos Dewulf woont in Geluwe, maar is afkomstig uit Beselare en geeft er les in basisschool De Biesweide. Rik Alliet groeide op in Wervik, woont in Menen en is beroepshalve studieverpleegkundige in het AZ Delta in Roeselare. Jan Bulckaen woont in Geluwe en is de broer van de populaire acteur Peter Bulckaen.

Volledig scherm voor de voorstellingen in De Leege Platse zijn de laatste tickets te koop © Maxime Petit

Gewezen priester Hubert Hulot (Rik Alliet) heeft met steun van het bisdom een kasteelhoeve omgevormd tot een retraitehuis. De dagelijkse beslommeringen laat Hubert volledig over aan zijn trouwe coördinator Thomas Tielemans (Carlos Dewulf). Maar als Bjorn Dedonder (Jan Bulckaen) de boekhouding komt nazien, is de rust in Rustpunt volledig zoek.

De drie spelers kunnen rekenen op de assistentie van Bernard Bouckaert (licht) Dominiek Defrancq (geluid), Sylvia Cambier en Karien Kesteman (tekst en rekwisieten.

De voorstellingen vinden plaats in GC De Leege Platse in Beselare op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart, GC Forum in Wervik op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart. Er zijn ondertussen twee extra voorstellingen in het Spiegeltheater in Roeselare op vrijdag 8 en zaterdag 9 april om 20 uur

Tickets kosten tien euro. Voor Beselare tickets via: www.vreugdenaarbeid.be, Wervik ticketfoon 056/95.20.02.