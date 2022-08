Na monsterbrand: straten achter bedrijf Sidegro worden asbestvrij gemaakt, zelfs met stofzuigers

Vrijdag ging een deskundige al langs bij de bewoners van een 15-tal huizen in die buurt, om na te gaan hoe groot de neerslag van asbestdeeltjes is op hun eigendom. Zaterdag werden opruimploegen ingezet die niet alleen enkele straten maar ook opritten en voortuinen proper maakten. De grootste stukken asbest werden met de hand geraapt en in zakken gestopt. De ruimfirma zette ook grote stofzuigers in om de kleinere partikeltjes weg te halen. Later zullen ook de achtertuinen in de getroffen buurt worden gereinigd. Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet bekend. De bewoners kregen onmiddellijk na de brand al de raad om niks te consumeren uit de tuin vooraleer dat grondig gewassen is.