Na fietsdiefstal tijdens sponsortocht: al derde van gehoopt bedrag bijeen via crowdfunding

Diksmuidse­steen­weg tijdelijk open tijdens bouwverlof

Tijdens het bouwverlof, van 15 juli tot 6 augustus, zal er tijdelijk opnieuw verkeer in beide richtingen mogelijk zijn langs de Diksmuidsesteenweg in Roeselare. Ook fietsers zullen er opnieuw door kunnen. Sinds begin dit jaar zijn er langs de invalsweg nutswerken in uitvoering voorafgaand aan rioleringswerken en een volledige herinrichting van de straat. Maar voor het bouwverlof, vanaf 10 juli werken de nutsmaatschappijen aan de kant van de REO-veiling, in het fietspad. Ze beginnen in het stuk tussen de Oostnieuwkerksesteenweg, ongeveer aan huisnummer 293, en de Infanteriestraat. Auto’s kunnen door richting de Westlaan en fietsers rijden in een veilige, afgebakende zone in de Diksmuidsesteenweg. Richting de Rijksweg volgen de fietsers een omleiding via ’t Hoog Stuk en de Smedenstraat, terwijl de auto’s moeten omrijden via de Oostnieuwkerksesteenweg.