Na een operatie raakte ze verlamd, maar atlete Joke (15) geeft moed niet op: “Lopen kan niet meer, maar een handbike biedt ook kansen”

“Joke had af en toe last van haar ademhaling tijdens haar laatste wedstrijden”, vertelt mama Micha Vantorre. “Bij een onderzoek bij het CLB vorig jaar in februari bleek dat ze scoliose had (een kromming van de ruggengraat - nvdr.). De kromming corrigeren met een korset zat er niet in voor Joke en we kregen te horen dat een operatie de enige mogelijkheid was. Vorige zomer, op 9 juli, ging ze onder het mes. Joke dacht toen nog dat ze een paar weken later terug op de atletiekpiste van AVR Roeselare zou staan, samen met haar vrienden. Maar er liep iets fout tijdens de operatie. We zijn met z’n drietjes het ziekenhuis binnen gewandeld. Pas vier maanden en verschillende operaties later zijn we zijn met onze dochter terug thuis gekomen, in een rolstoel voor de rest van haar leven. Zoiets wens je niemand toe.”