Na crisisjaren blijft organisatie van 42e Bouwbeurs positief: “Mensen leven in onzekere tijden, maar wij willen er voor hen zijn met onze expertise”

RoeselareDoor corona kon de Bouwbeurs Roeselare twee jaar niet doorgaan, maar nu palmt het evenement begin februari opnieuw Expo Roeselare in. 140 exposanten informeren je er inzake je (ver)bouwdromen. “Heropstarten is niet evident, maar we staan er wel opnieuw. Velen hebben plannen om te bouwen of renoveren”, zegt voorzitter Jan Develtere die in tijden van crisis tot rotsvast blijft geloven in de bouwsector en de beurs.

‘Bouwen begint hier. Dromen ook.’ Dat is het motto van de 42e editie van de Roeselaarse Bouwbeurs, een initiatief van Unizo Diensten Roeselare-Izegem, die van 4 tot en met 6 februari en van 10 tot en met 12 februari te bezoeken is in Roeselare Expo. Ook voor de organisatie van de beurs is het wat heropbouwen want door corona is het sinds 2020 geleden dat ze de hallen nog vulden met exposanten. “De Bouwbeurs van 2020 was een topbeurs”, blikt Jan Develtere terug. “We zaten echt op een hoogtepunt maar konden dat de voorbije jaren niet bestendigen door corona. Onze werking werd stilgelegd en heropstarten is in de beurswereld niet makkelijk. Zo is de gekende beurs Sfeer gestopt en kon de Kortrijkse Bouwbeurs niet doorgaan omdat ze onvoldoende exposanten vonden. Wij staan er wel nog en zijn, gezien de omstandigheden, 200% geslaagd in het opzetten van onze beurs. Straks verwelkomen we 140 exposanten in een exporuimte van 10.000 vierkante meter.”

Infosessies

De organisatie garandeert een grote diversiteit aan standhouders: van experten in financiering van (ver)bouwprojecten over krakken in elektriciteit en sanitair tot kenners van interieurdesign en tuininrichting. “Bij de heropstart leggen we echt de focus op de exposanten en net iets minder op de randanimatie”, zegt eventmanager Youri Gesquiere. “Wel hebben we beslist om, net zoals bij de Jaarbeurs, hetgeen wat we in de rand organiseren niet langer in de conferentiezaal maar te midden de beurs te laten doorgaan.” “Er zijn in samenwerking met stad Roeselare meerdere infosessies over ‘spijtvrij’ renoveren, kunstenaar Luc Lapere komt vertellen hoe kunst een meerwaarde kan zijn voorjouw leef- of werkruimte, Jo Lernout focustop kunstmatige intelligentie en robotica in de bouwsector, notaris Caroline Vanlerberghe geeft praktische tips over het (ver)kopen van een woning en ook Jelle Vandecasteele, de ‘work-life balanced architect’, komt langs op de beurs”, somt Jan op. “Voor de kinderen is er trouwens weer de traditionele bouwwedstrijd met Lego.”

Onzekere tijden

De bouwsector heeft het niet onder de markt door onder meer hogere kosten voor arbeid, energie en bouwmaterialen en -grondstoffen en langere levertijden. Bovendien houden heel wat mensen zelf ook de knip op de portemonnee doordat het leven steeds duurder wordt. “Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die dromen en plannen maken”, aldus Jan. “Ze gaan door de onzekere tijden misschien niet direct iets kopen of (ver)bouwen, maar wel naar de beurs komen want je kan nooit genoeg geïnformeerd zijn. Wij geloven er in en ook de vele standhouders die volgend jaar hopelijk met nog meer zullen zijn. Door een samenwerking met OKRA, hun leden komen er gratis in op 4 en 6 februari, richten we ons trouwens ook echt op de 55-plussers. Dat is een heel belangrijk publiek omdat hun woning vaak aan renovatie toe is.” Leden van Unizo komen er trouwens gratis in op 4, 6 en 11 februari.

De toegang tot de Bouwbeurs bedraagt 8 euro indien je met Bancontact betaalt, 10 euro als je cash vereffent. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis welkom. Ook parkeren kan gratis dit op de parkings van de Expo en de REO Veiling. De Bouwbeurs is telkens te bezoeken van 14 tot 19 uur, op zondag 12 februari gaan de deuren uitzonderlijk al open om 10 uur. Meer op www.bouwbeursroeselare.be.

Volledig scherm De Roeselaarse Bouwbeurs is na twee coronajaren terug voor de 42e editie. © CDR

