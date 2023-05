Na bijna 70 jaar neemt deze Roeselaarse onderwijsfamilie afscheid van de schoolbanken: “Toen we trouwden, kregen onze ouders meer verlof dan wij”

Pluk zelf je moederdag­boe­ket

ARhus en Pluktuin In ’t Wilde Weg bundelen de krachten voor een leuke moederdagactiviteit, die perfect past in de Week van de Korte Keten. Op zaterdag 13 mei kun je om 10 uur terecht in de pluktuin van Olivia Vuylsteke en Christo Marichal aan de rand van het Bergmolenbos om anderhalf uur lang kennis te maken met duurzame bloementeelt en er samen een eetbaar boeket te plukken. Perfect om de volgende dag weg te schenken voor Moederdag, maar evengoed een leuk presentje voor een verjaardag of om jezelf te verwennen. Als extraatje krijg je ook een dahliaknol mee naar huis. Deelnemen kost 15 euro. Inschrijven op www.arhus.be. De pluktuin vind je in de Oude Maria’s Lindestraat 16.